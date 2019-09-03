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92 yaşındaki kadın, 94 yaşındaki eşi tarafından dövülerek öldürüldü

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İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

Fransa’da 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini döverek öldürdü.

92 yaşındaki kadın, 94 yaşındaki eşi tarafından dövülerek öldürüldü

Fransa’nın güneyinde bulunan Occitanie bölgesinde 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini darp etti.

Şiddet gören kadın ağır yaralı olarak kızı tarafından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Sorguya çekilen adamın psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılacak eş hakkında daha fazla bilgi verilmezken, kadın hakları savunucuları alarma geçti.

FRANSA'DA GÜNDEM KADIN CİNAYETİ

Fransa’da kadın dernekleri Pazar günü 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte ölü bulunmasının ardından 2019’un 100. kadın cinayetine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Fransa’da 2018 yılında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 121 kadın cinayeti gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
Fransa AİLE İÇİ ŞİDDET kadın cinayeti

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