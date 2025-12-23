Mynet Trend

Fransa'da kimya tesisinde patlama: 4 yaralı

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Rhone bölgesinde bir kimya tesisinde dün meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Fransa'nın güneydoğusundaki Lyon kenti yakınlarında dün patlama oldu. Lyon kenti yakınlarındaki Rhone bölgesinde bulunan Elkem Silicones'a ait kimya tesisinde meydana gelen patlamada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yetkililer, patlamanın hidrojen kaynaklı olabileceğini söyledi.
Rhone Valiliği, bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde tavsiyede bulundu. Açıklamada, yerel halk için şimdilik herhangi bir zehirlenme riski bulunmadığı belirtildi. Valilik, yaklaşık 100 itfaiyeci ve 30 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini, ayrıca bin metrelik bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu ifade etti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

