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Fransa’da kuyumcuda silahlı soygun

okan.akin okan.akin
DÜNYA  | 05.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’in ünlü caddesi Champs-Elyssee’de motosiklet kaskı takan 2 silahlı kişi bir kuyumcuyu soydu.

Fransa’da kuyumcuda silahlı soygun

Cadde üzerindeki ünlü bir kuyumcuya giren silahlı soyguncular, çalışanı etkisiz hale getirerek 200 bin euro değerinde mücevheri çalıp kaçtı. Çevredekilerin ellerinde sopayla soyguncuları kovalamasına rağmen soyguncular hiçbir iz bırakmadan geldikleri motorlarla olay yerinden uzaklaştı.

Polis soyguncuları yakalamak için aramaları sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa soygun

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