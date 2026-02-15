Mynet Trend

Fransa'da o dosya için özel karar! Epstein dosyası için özel ekip kurdu

Fransa'da savcılığın, Epstein ile ilgili belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak üzere özel bir ekip oluşturduğu bildirildi.

Fransa'da o dosya için özel karar! Epstein dosyası için özel ekip kurdu
Çiğdem Berfin Sevinç

Fransız basını, Paris Savcılığı’nın, ABD’de kamuoyuyla paylaşılan 3 milyondan fazla Epstein belgesiyle ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Paris Savcılığı’nın, söz konusu belgelerde Fransız vatandaşlarının işlediği olası suçları araştırmak için özel bir ekip kurduğu belirtildi.

DOSYA EN BAŞTAN İNCELENECEK

Savcılık ayrıca hapiste 2022'de hayatını kaybeden ve adı Epstein belgelerinde geçen eski manken ajansı yöneticisi Jean-Luc Brunel hakkındaki soruşturma dosyasını baştan inceleyeceğini açıkladı.

Paris Savcılığı, Ulusal Mali Savcılık ve Ulusal Adli Polis Birimi ile iş birliği içinde, yeni soruşturmalar açabilmek amacıyla yeni Epstein belgelerinin incelendiğini kaydetti.

