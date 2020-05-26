Fransa'da olay maç! Canlarını hiçe saydılar

Fransa'da 10'dan fazla insanın bir araya gelmesini yasaklayan kanunlar futbolseverlere mani olamadı.
Fransa'nın Strasbourg kentinde Pazar günü oynanan bir maçta, 400 civarında taraftar maçı yerinden izledi.
Strasborug Belediyesi Spor İşleri Sorumlusu Serge Oehler yaptığı açıklamada; "Bu karşılaşmanın resmi bir maç olup olmadığını bilmiyoruz. Taraftarlar cuma günü sosyal medya üzerinden bu maçın oynanacağını açıklamışlar. Maçın oynandığı stada girmek için birinin anahtarları olması lazım. Bu gençlerin yaptığı sorumsuzluk karşısında donakaldım." dedi.
Maçın polis tarafından öğrenilmesinden sonra, Fransız güvenlik güçlerinin bölgeye gidip kalabalığı dağıttığı bildirildi. (Sporx)
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