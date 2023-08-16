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    4. Fransa'da "Patates Kızartması Şampiyonası" düzenlenecek!

    Fransa'da "Patates Kızartması Şampiyonası" düzenlenecek!

    16.08.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Dünyanın ilk "Patates Kızartması Şampiyonası" Fransa'da düzenlenecek. Şampiyonaya restoranlar ve bireysel başvuru yapanlar katılabilecek.

    Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, ülkenin Manş Denizi'ne sınır Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim'de dünyada ilk defa düzenlenecek "Patates Kızartması Şampiyonası"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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    3 FARKLI KATEGORİ OLACAK

    Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, "kreatif patates", "otantik patates" ve "kızartma patates sosu" kategorilerinde yarışacak.

    Şampiyonaya, restoranların yanı sıra bireysel başvurular da kabul edilecek.

    Dereceye girenlere gastronomi dünyasında fırsat kapıları aralaması beklenen yarışmaya, patatesseverlerin ilgi göstermesi bekleniyor.

    Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.

    Jüriler, patates kızartması ustalarından oluşacak. (AA)

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    patates Fransa

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