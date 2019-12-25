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  4. Fransa'daki cinayetin faili Bursa'da yakalandı! Yasak aşk iddiası...

Fransa'daki cinayetin faili Bursa'da yakalandı! Yasak aşk iddiası...

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Fransa'nın Marsilya kentindeki Marignane kasabasında aile dostu Cahit Akpınar'ı (44) öldürdüğü iddiasıyla, Bursa’da yakalanarak tutuklanan sanık Salih Özkılıç (29), hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Özkılıç, Cahit Akpınar'ı, eşiyle kendisini aldattıkları iddiasıyla öldürdüğünü söyledi.

Fransa'daki cinayetin faili Bursa'da yakalandı! Yasak aşk iddiası...

Olay, Fransa’nın Marsilya kentindeki Mariğnane kasabasında geçen yıl ağustos ayında meydana geldi. Cahit Akpınar, sabah evinden çıktıktan sonra aracının içerisinde silahlı saldırıya uğradı. Akpınar, saldırı sonrası hayatını kaybetti. Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturma sonucunda, katil zanlısının Salih Özkılıç olduğu ve Bursa'ya kaçtığı belirlendi. Bursa polisi, Salih Özkılıç'ın, Merkez Yıldırım ilçesindeki yakınlarının yanına gelebileceği bilgisini alarak önlem aldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Özkılıç'ın Ortabağlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyon ile Salih Özkılıç gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Özkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'Tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Salih Özkılıç, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ölen Akpınar'ın yakınlarıyla, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Özkılıç, itirafta bulunarak, aile dostu olan Akpınar'ı silahla ateş ederek öldürdüğünü kabul etti. Özkılıç, Fransa'da 1999'da dini nikahla evlendiği eşi H.Ö'nün, telefon kayıtlarından kendisini Akpınar'la aldattığını anladığını öne sürerek, "Cahit'in evinin oraya gittim. Kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum. Olaydan sonra arabayla 5 dakika mesafedeki havaalanına gidip kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya'ya doğru 40 kilometre kadar gidip taksiyi değiştirdim. Onunla da İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya, oradan Milano'ya oradan da Roma'ya gidip buradan uçakla Türkiye'ye geçtim'' dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)

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