Fransa'dan sürpriz Emre Belözoğlu iddiası

A Milli Takım'ın EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ile karşılaşacağı mücadele öncesinde Fransız basınından kaptan Emre Belözoğlu hakkında gündem yaratan bir iddia geldi.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre Milli Takım'ın 39 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, sırtındaki ağrılar nedeniyle Arnavutluk maçında riske edilmeyecek ve Fransa maçına saklanacak.

Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında tüm oyuncuların oynayabileceğini ve takımda ciddi bir sakatlık olmadığını belirtmişti. Buna rağmen tecrübeli futbolcunun Arnavutluk maçının kadrosunda yer almayacağı kaydedildi. A Milli Futbol Takımı, H grubunda altı maç sonunda topladığı 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



