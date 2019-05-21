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İçişleri Bakanı ünlü rapçiyi şikayet etti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.05.2019 12:23 | Son Güncelleme

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Fransız Rapçi Nick Conrad'ın "Doux Pays" (Tatlı Ülke) adlı şarkısında Fransa'ya karşı nefret ve şiddet dolu ifadeler yer aldığı gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu.

İçişleri Bakanı ünlü rapçiyi şikayet etti!

Fransız Rapçi Nick Conrad'ın "Tatlı Ülke" şarkısının nakaratında yer alan " Fransa'yı yakarım, benim çocukluğumun geçtiği tatlı ülkeyi" sözleri ve şarkı klibinde beyaz bir kadını boğmaya çalıştığı görüntüler ülkede tartışmalara yol açtı.

Şarkıcı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, "Nick Conrad'ın nefret dolu klibini hiçbir gerekçe kabul etmeksizin suçluyorum. Ülkemize nefret ve şiddet çağrısı yapan bu klibin yayından kaldırılması için cumhuriyet savcılığına şikayette bulundum" dedi.

Şarkıdaki nefret ve şiddet dolu ifadelere siyasiler de tepki gösterdi. Muhafazakar Debout La France Partisi lideri Nicolas Dupont Aignan, "Beyazları asma çağrısında bulunduktan sonra Nick Conrad şimdi Fransa'yı yakmak istediğini söylüyor. 30 yıldır devam eden cemaatçilik, Fransa'ya ve Fransızlara karşı nefretin sonucu cinayet ve iç savaş çağrısı oldu. Hükümet ne yapıyor?" açıklamasında bulundu.

Avrupa Parlamentosu adayı Cumhuriyetçi François-Xavier Bellamy de, "Bu kelimeler için mazeret kabul edilemez. Nefrete teşvik etmekten başka bir şeye yaramayan sözlere tolerans gösterilmez. En ağır şekilde ceza almalıdır" dedi.

Rapçi Conrad, Eylül ayında çıkardığı "Beyazları Asın" isimli şarkıyla polemiğe neden olmuştu. Mart ayında yargılanan Conrad, "başkasının hayatını doğrudan tehlikeye atacak şekilde provoke etmek" suçundan 5 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Conrad, "Beyazları Asın" şarkısında "Kreşlere girerim, beyaz bebekleri öldürürüm, onları hemen yakalayın ve ailelerini asın" sözleriyle tepki çekmişti. "Tatlı Ülke" şarkısının sözlerinde Fransa'nın sömürgecilik tarihinden ve siyahlara ayrımcılıktan bahseden Conrad, toplumu kin ve nefrete yönlendirmekle suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rap Fransa castaner ırkçı

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