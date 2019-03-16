Fransa karıştı! Sokaklar savaş alanına döndü

Protesto gösterilerinde binlerce vatandaş Paris sokaklarını doldurdu. Cahmps-Elsees Bulvarında başlaması planlanan haftalık yürüyüş, önceki haftalara göre daha fazla sayıda olan polisler tarafından engellenirken, protestoculara tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.
Protescular arasında bazı gruplar gazete bayi ve bazı işyerlerini yaktı. Protestoculara polisin müdahalesi ise yine sert oldu.
Amatör kamera tarafından kaydedilen bir görüntüde bir polis memurunun, önüne gelen eylemlicileri boksör gibi yumrukladığı görülüyor. Sağlık görevlilerini yumruklayan polis, bir ara yere geri geri giderken yerdeki bir eylemciye takılıp yere düşüyor. Yerden kalkan polis, yine eylemcileri yumruklamayı sürdürdüğü görülüyor.
(DHA)
Akıllara durgunluk veren olay! Hayatının şokunu yaşadı
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum