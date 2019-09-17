Fransa Libra yasağını sadece Fransa ile sınırlandırmayacak

Üstelik ABD dahil hiçbir ülke vatandaşlarının Libra kullanmasını istemezken, Fransa şimdiden Libra’ya yasak getireceğini resmen duyurdu.
Ancak Fransa şimdi bununla da sınırlı kalmıyor. Libra’nın Avrupa Birliği içinde kullanılmasına da karşı çıkacaklarını ve engelleyeceklerini açıkladılar.
Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, basına yaptığı açıklamada, Libra’nın ülkelerin egemenliğini tehdit edeceğini vurguladı.
Facebook ise Libra’nın geniş ölçüde yasal onay almadan kullanıma girmeyeceğinin altını çiziyor. Ancak bu “uyumlu ve işbirliği içindeki masum sosyal medya servisi” görüntüsü Avrupalıları ikna edemiyor. Hatta ABD senatosu bile Libra’nın ABD ekonomisine ağır zarar verip ülkenin siyasi ve ekonomik kontrolünü Facebook’a vereceğini düşünüyor. Dolayısıyla, Zuckerberg’in bu sefer tatlı ve sempatik çocuk rolüyle kaleleri zapt etme stratejisi işe yaramayabilir.
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