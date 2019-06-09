Fransa maçına damga vuran Hasan Ali Kaldırım, sosyal medyayı salladı

Fransızların süperstarı Kylian Mbappe karşısında harika bir oyun ortaya koyan ve 19 yaşındaki yıldızı hareket ettirmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın bu performansı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İşte yapılan yorumların bazıları...
A Milli Futbol Takımımız'ın son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ettiği maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu.
Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, Fransa hücumcularına adım attırmadı.
29 yaşındaki sol bekin bu performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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