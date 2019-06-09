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Fransa maçına damga vuran Hasan Ali Kaldırım, sosyal medyayı salladı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 09.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

Türkiye-Fransa maçına Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Hasan Ali Kaldırım damga vurdu.

Fransızların süperstarı Kylian Mbappe karşısında harika bir oyun ortaya koyan ve 19 yaşındaki yıldızı hareket ettirmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın bu performansı sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İşte yapılan yorumların bazıları...

A Milli Futbol Takımımız'ın son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ettiği maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu.

A Milli Futbol Takımımız'ın son Dünya şampiyonu Fransa'yı konuk ettiği maça Hasan Ali Kaldırım damga vurdu.

Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, Fransa hücumcularına adım attırmadı.

Mbappe'ye nefes aldırmayan Hasan Ali, Fransa hücumcularına adım attırmadı.

29 yaşındaki sol bekin bu performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

29 yaşındaki sol bekin bu performansı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ali Kaldırım Fransa A Milli Futbol Takımı Kylian Mbappe

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