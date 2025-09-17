Fransız Bakana ''lüks takı'' soruşturması! Binlerce avro değerinde...

Fransa'da geçen hafta düşen hükümetin Kültür Bakanı Rachida Dati, binlerce avro değerindeki takılarıyla gündemde...

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ulusal basındaki haberlere göre Paris Savcılığı, Dati'nin takılarını HATVP'ye bildirmediği için ön soruşturma başlattığını bildirdi. Soruşturma, Paris adli polisinin mali ve yolsuzlukla mücadele birimi tarafından yürütülecek.

Fransız Liberation gazetesi, nisan ayında, Dati'nin 420 bin avro (yaklaşık 20 milyon 579 bin TL) değerindeki 19 lüks takısını HATVP'ye bildirmediğini iddia etmişti. Fransa'da siyasetçilerin 10 bin avrodan fazla değeri olan takılarını resmi makamlara bildirmesi gerekiyor.