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Fransız gazeteci 'kötü koktuğu' gerekçesiyle İstanbul'daki pastaneden kovuldu

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 14:24 | Son Güncelleme

İstanbul'u ziyaret eden Afrika kökenli Fransız bir gazeteci 'kötü koktuğu' gerekçesiyle arkadaşıyla birlikte Sirkeci'de bulunan bir pastaneden kovuldu.

Fransız gazeteci 'kötü koktuğu' gerekçesiyle İstanbul'daki pastaneden kovuldu

"Reines des Temps Modernes" adlı medya kuruluşunun sorumlusu Wendie Zahibo, söz konusu olay nedeniyle Türkiye ziyareti esnasında "çok kötü" bir deneyim yaşadığını belirtti.

Euronews'in aktardığına göre, olayı kameraya alan Zahido, daha sonra yaşananlara sosyal medya hesabından dile getirdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

TO BE BLACK AND GIFTED | Se voir demander de quitter un restaurant (après avoir diner bien sûr et juste avant de régler l'addition) car votre odeur de noir dérange ! L'injustice de l'expérience ! Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment. Toutes les émotions qui sont passées dans ma tête, dans mon corps. J'ai juste cette petite phrase qui tourne en rond dans ma tête. To be black and gifted !!! Turquie >> Istanbul ! @osmanlizadeler1879 ! | When you are at a restaurant, and you were asked to leave because...of your smell... black smell. I didn't know they were a black smell !. I cannot even express how bad i felt, in skin, in my mind, in my body at that moment. When you are black and gifted... | ???? : @ardwel

Wendie ZAHIBO (@wendiezahibo)'in paylaştığı bir gönderi ()

Söz konusu videoda kadının garsona, "kötü kokudan dolayı mı bizi kovuyorsunuz?" sorusuna garson "evet" yanıtını veriyor.

Daha sonra Zahibo, "Hangi kokudan bahsediyorsunuz?" sorusuna garson İngilizce "Bunu siz daha iyi bilirsiniz" diyor.

Euronews Türkçe olayın yaşandığı "Osmalızadeler pastanesinin" yetkilileriyle konuştu. Restoran bölümünden sorumlu Ünal Özkan, olayın Sirkeci'deki pastane bölümünde yaşandığını ifade etti.

Yaşanan olay karşısında "şok olduklarını" vurgulayan Ünal Özkan, talihsiz olayın yaşandığı esnada mekan sahibinin orada bulunmadığını ve olaydan haberdar olduğunda videoda görünen iki kişinin işine derhal son verdiğini ifade etti.

Özkan, "Mekanı ve ülkesi adına utanç verici bir durum. Osmanlızadeler dünyanın dört bir yanından müşteri ağırlıyor ve daha önce böylesi üzücü bir hadise hiç yaşanmamıştı" dedi.

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gazeteci Fransa kötü koku istanbul pastane kovulmak

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu millet bu gidişle bir kuru ekmeğe muhtaç kalır. Dünyanın en ırkçı milletlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyoruz.
BBC —TÜRKİYE Yİ kötülüyor tüm dünya ya nasıl olacak bu işler böylee
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