Fransız soğan çorbası nasıl yapılır? Fransız soğan çorbası tarifi için püf noktalar

Faydaları nedeniyle salata ve hemen her yemeğin içinde tükettiğimiz soğanı çorba olarak hiç denediniz mi? Antioksidan etkisi nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği ile kış aylarının vazgeçilmezlerinden olan soğan, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruyucu kalkan olma görevi üstleniyor. Kalp sağlığını destekleyen, diyabet gelişmesini engelleyen ve şeker seviyesini düzenleyen soğan, çorbası yapılarak da keyifle tüketilebilecek bir besin. Özellikle alışılagelmiş tatların dışına çıkmak isteyenlerin vazgeçilmezlerinden olacak Fransız Soğan Çorbası tarifi, videolu anlatımı ile adım adım hazırlayabileceğiniz bir yemek.

İşte kış aylarında sağlık depolamanıza yardımcı olacak Fransız Soğan Çorbası tarifi...

FRANSIZ SOĞAN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1250 ml et suyu,

4-5 adet soğan,

1 kahve fincanı un,

2 fincan kırmızı şarap,

2 yemek kaşığı soya sosu,

50 gr tereyağ,

2 yemek kaşığı sıvı yağ,

2 diş ezilmiş sarımsak,

1 kahve fincanı parmesan,

Peynir rendesi,

1 adet kesme şeker

Tarif:

Fransız soğan çorbası nasıl yapılır diye merak ediyorsanız tarifi adım adım anlatmaya başlayalım:

Öncelikle soğanlar soyulur ve salataya hazırlanır gibi doğranır.

Ocağın altı yakılır. Tencereye sıvı yağ ve tereyağı konur. Bunun sebebi tereyağının çabuk yanmasını sıvı yağla hafifleştirmektir. Soğan uzun süre kavrulacağı için çabuk yanabilir.

Yağlar ateşte eridikten sonra soğanlar tencereye konur. 20 dakika kadar sote olması gerekir. Yanmadan pembeleşinceye kadar yumuşaması beklenir.

Soğanlar yumuşadıktan sonra 1 fincan un ilave edilir ve birlikte kavrulmaya devam edilir.

2-3 dakika karıştırdıktan sonra diğer malzemeler eklenebilir.

Soya sosu, şarap ve et suyu ilave edilir.

Tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır.

Çorba 20 dakika sonra servise hazır halde olacaktır.

FRANSIZ SOĞAN ÇORBASININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Fransız çorbası tarifinde soğanları doğrarken ince ince doğramakta yarar vardır ki çabuk kavrulabilsin.

soğanları doğrarken ince ince doğramakta yarar vardır ki çabuk kavrulabilsin. Soğanları kavurma işlemi uzun süreceği için yakmadan kavurmaya dikkat etmek gerekir.

Soğan çorbasının özelliği, önce et suyunda sonra serviste üstünde verilen ekmektedir.Bu ekmek sarımsak ve peynirle hazırlanır.

Peynir olarak parmesan peyniri kullanılabilir.

FRANSIZ SOĞAN ÇORBASI NASIL SERVİS EDİLİR?

Çorba piştikten sonra bir toprak kaba konur.

İçine sarımsaklı ve peynirli ekmek atılır.

Ardından 2-3 dakika kadar fırına verilir.

Fırından çıkartılan çorba servise hazırdır.

Afiyet olsun.



