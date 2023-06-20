Fransız ustalarının özel kruvasan tarifi! Evde kruvasan nasıl yapılır?

Kruvasan kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Ünlü fransız lezzetlerinden olan kruvasanın evde yapımının zor olduğu düşünülse de doğru adımlar izlenildiğinde kat kat kabaran kruvasanı yapmak mümkün olabiliyor. İşte evde kruvasan tarifi...
Kruvasan hem tatlı hem de tuzlu seçenekleriyle oldukça seviliyor. Evde kat kat kabaran kruvasanın tarifini deneyenler dışarıdan kruvasan almaya son veriyor. Bu leziz kruvasan tarifini denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
4 su bardağı ağartılmamış çok amaçlı un. Açma işlemi için biraz daha un gerekebilir.
1/2 bardak artı 2 yemek kaşığı soğuk su
1/2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı soğuk tam yağlı süt
1/4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı yumuşak tuzsuz tereyağı
1,5 çay kaşığı instant maya
2 çay kaşığı sofra tuzu
1,5 su bardağı soğuk tuzsuz tereyağı
1 büyük yumurta
TARİF
Kruvasan tarifi yapmaya başlamak için, tüm hamur malzemelerini, bir hamur mikseri kullanarak ya da elinizle iyice yoğurarak birleştirin.
Mikser kullanacaksanız düşük devirde 3 dakika kadar karıştırın ve gerekirse karıştırma kabının kenarlarını sıyırın.
Bir süre de orta devirde karıştırdıktan sonra, hamuru hafifçe unlanmış bir turtaya veya yemek tabağına aktarın.
Hamurun üst kısmını da hafifçe unlayın ve kurumaması için streç filmle iyice sarıp, gece boyunca dolapta soğutun. Ertesi gün, soğuk tereyağını uzunlamasına 2-3 cm kalınlığında levhalar halinde kesin.
Parçaları 5-6 kare oluşturacak şekilde bir parşömen veya mumlu kağıt üzerine yerleştirin ve oklava yardımıyla tereyağını hafif vuruşlarla ezin. Parçalar yapışmaya başladığında daha fazla güç kullanın.
Yağı tek bir kare haline gelene kadar dövün ve kenarlarını düzleştirin. Fransız kruvasan tarifi bu adımı izlediğiniz takdirde çok katmanlı orijinal görünümünü kazanabilir.
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