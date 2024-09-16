Fransız yıldız Vincent Cassel dördüncü kez baba oluyor! Kendinden 30 yaş küçük sevgilisi hamile

Vincent Cassel 'in kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Narah Baptista hamile olduğunu duyurdu. Ünlü aktör dördüncü kez baba olmak için hazırlanıyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENDİ

Fransız yıldız Vincent Cassel 1999 ile 2013 yılları arasında dünyanın en güzel kadını olarak nitelendirilen İtalyan aktris Monica Bellucci ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Deva ve Léonie adında 2 kızları oldu.

Daha sonra 2018 yılında kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tina Kunakey ile evlendi. Bu evlilikten de bir kızı dünyaya geldi.

DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

57 yaşındaki Vincent Cassel şimdilerde 27 yaşındaki model Narah Baptista ile aşk yaşıyor.

Narah Baptista sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Model, paylaşımına, "Annen seni bekliyor" şeklinde yazdı.

Müjdeli paylaşıma tebrik yorumları yağdı.