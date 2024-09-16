MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fransız yıldız Vincent Cassel dördüncü kez baba oluyor! Kendinden 30 yaş küçük sevgilisi hamile

Fransız yıldız Vincent Cassel dördüncü kez baba oluyor! Kendinden 30 yaş küçük sevgilisi hamile

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
16.09.2024 18:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız sinemasının önemli aktörlerinden Vincent Cassel dördüncü kez baba olacak. 57 yaşıncaki aktörün 27 yaşındaki model sevgilisi Narah Baptista hamile olduğunu açıkladı.

Fransız yıldız Vincent Cassel dördüncü kez baba oluyor! Kendinden 30 yaş küçük sevgilisi hamile

Vincent Cassel 'in kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Narah Baptista hamile olduğunu duyurdu. Ünlü aktör dördüncü kez baba olmak için hazırlanıyor.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ EVLENDİ

Ekran görüntüsü 2024-09-16 190516

Fransız yıldız Vincent Cassel 1999 ile 2013 yılları arasında dünyanın en güzel kadını olarak nitelendirilen İtalyan aktris Monica Bellucci ile evliydi. Çiftin bu evlilikten Deva ve Léonie adında 2 kızları oldu.

Ekran görüntüsü 2024-09-16 190725

Daha sonra 2018 yılında kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tina Kunakey ile evlendi. Bu evlilikten de bir kızı dünyaya geldi.

DÖRDÜNCÜ KEZ BABA OLUYOR

Snapinsta.app_456691295_1044134109970980_2839324940863919194_n_1080

57 yaşındaki Vincent Cassel şimdilerde 27 yaşındaki model Narah Baptista ile aşk yaşıyor.

Snapinsta.app_459596479_876364057394316_8567259612613404263_n_1080

Narah Baptista sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Snapinsta.app_460286218_3452325728400718_4826249835693546550_n_1080

Model, paylaşımına, "Annen seni bekliyor" şeklinde yazdı.

Snapinsta.app_460091777_417741410922719_1728278138719396064_n_1080

Müjdeli paylaşıma tebrik yorumları yağdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
hamile
En Çok Okunan Haberler
Büyükelçilikten açıklama geldi: 'Türklere vize süreci...'

Büyükelçilikten açıklama geldi: 'Türklere vize süreci...'

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Bilal Erdoğan'ın EYT ve Suriyeli çıkışına Özgür Özel'den tepki

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler

Sıla bebek onlara bırakılmıştı! Mide bulandıran olayın yaşandığı eve getirildiler

Herkes o anı konuşuyor! Arda Turan ile Caner Erkin maçın ortasında tartışmaya başladı

Herkes o anı konuşuyor! Arda Turan ile Caner Erkin maçın ortasında tartışmaya başladı

Eski milli kürekçinin öldüğü kazada sürücü serbest

Eski milli kürekçinin öldüğü kazada sürücü serbest

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.