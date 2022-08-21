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Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçının ardından

21.08.2022 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: - "Teknik adam olarak dışarıdan oyunu seyrederken oyunumuz kazanacağımızı gösteriyordu. Rakip ikinci yarı oyuna hakim olamadı, topu tutamadı" - "Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolun içinde bunlar var"

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 5-2 mağlup olan Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum ama futbolun içinde bunlar var." dedi

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu belirterek, yedikleri ilk gol öncesi iki önemli pozisyonu değerlendiremediklerini söyledi.

Maçın, ortada bir oyun olduğunu ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Sonrasında oyun aynı şekilde devam ederken ayakta kalmamız gereken yerde yaptığımız bir penaltıyla 2-0 mağlup duruma düştük. Devre biterken golü bulduk ve içeri girdik. İçeri girdikten sonra da oyunsal olarak formasyonda bir değişiklik yaptık. Üçlüyü kurup oyunu tamamen domine edip elimize aldık. Oyunun zaten gol getireceği belliydi. 2-1 gerideyken topumuz direkten döndü. Sonra tekrar devam ettik, 2-2'yi yakaladık. Teknik adam olarak dışarıdan oyunu seyrederken oyunu kazanacağımızı gösteriyordu. Rakip ikinci yarı oyuna hakim olamadı, topu tutamadı."

- "Futbolun içinde bunlar var"

Rakipleri karşısında 3-2 geride oldukları bölümde de oyuna yine hakim olduklarını ve bir toplarının direkten döndüğünü vurgulayan Avcı, "O top döndükten sonra dördüncü golü yedik. Ondan sonrasında oyun enteresan oldu. Oyun olarak bugün bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Ama futbolun içinde bunlar var." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un geçen sezonun şampiyon takımı olduğunu hatırlatan Avcı, "Üç maç geride kaldı ikisini kazandık, birini kaybettik. Buradan güçlü bir şekilde çıkıp çarşamba ve pazar maçlarına hazırlanacağız. Ağustos ayı böyle gidecek. Hem zihinsel hem fiziksel bu mevsimde her takım için maç oynamak kolay değil. Ama yapacak bir şey yok. Rakibi tebrik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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