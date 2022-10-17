Freddie Mercury'nin 1974 model arabası açık artırmaya çıkarılıyor

Rock müziğin efsanevi ismi Freddie Mercury, tüm dünyada bir ikon olarak kabul ediliyor. Özellikle 1980’li yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran The Queen grubunun solisti, en meşhur olduğ dönemde stüdyoya 1974 model gri Rolls-Royce otomobiliyle gidiyordu. 1991 yılında hayatını kaybeden Mercury’nin kendisi gibi ünlü otomobili, şimdi satışa çıkarılıyor.

duPont Registry adlı seri ilan sitesinde sergilenen Mercury'nin otomobili, kasım ayında Londra'da bir müzayedede satılacak. Satıştan elde edilen gelir, bağışlanacak.

1974 model Rolls-Royce, 1979’da Mercury’nin oldu. Otomobilin ilk yılları hiçbir zaman belgelenmedi ancak aracın Mercury'nin şirketi Goose Productions Ltd. tarafından satın alındığı biliniyor.

FREDDIE MERCURY'NİN EHLİYETİ YOKTU

Otomobili açık artırmada satın alabilirseniz bir ünlünün kullandığı aracı kullanacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Mercury, aracını kendi hiç kullanmadı, şoförüne kullandırıyordu. Çünkü Mercury’nin hiç sürücü ehliyeti olmamıştı.

Otomobil, sanatçının 1991'deki vefatına kadar Mercury'nin mülkiyetinde kaldı. Kaputunun altında hala orijinal 6.75 litrelik V8 motoru var.

UKRAYNA'YA BAĞIŞLANACAK

Mercury’nin Rolls-Royce’u RM Sothebys' adlı Londra merkezli müzayedede 5 Kasım’da satışa çıkarılacak. Otomobilin satışından elde edilen tüm gelir, Ukrayna'da kurulan bir yardım kuruluşu olan Superhumans Center'a gidecek.

