Freni boşalan kamyonetin otomobile ve yayalara çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün öğle saatlerinde Morsalkım Mahallesi'nde meydana geldi.
Murat Çavdar yönetimindeki patates yüklü kamyonet, freni boşalınca Yeşilyurt meydanında kavşaktan dönen Yılmaz Arslan yönetimindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Filiz Arslan, Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
(DHA)
İşte bu yazın en popüler 3 Yunan adası
Silopi’de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor
12 aylık bebeği görenler şoke oluyor! Beyni dışında büyüyor
Otomobilden atlamaya çalışıyor ama... Son görüntüleri ortaya çıktı!
Türkiye'nin Maldivleri'nde adım atacak yer kalmadı
Uzmanından uyarı! Bunu sakın yapmayın
Okuyucu Yorumları 1 yorum