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Freni boşalan kamyonetin otomobile ve yayalara çarptığı kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Malatya'da, freni boşalan kamyonetin otomobile çaptığı, 6 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Morsalkım Mahallesi'nde meydana geldi.

Murat Çavdar yönetimindeki patates yüklü kamyonet, freni boşalınca Yeşilyurt meydanında kavşaktan dönen Yılmaz Arslan yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Filiz Arslan, Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
beyazlı arabanın sahibide tam bir gavatmış adam o kazada arabasını düşünüp geri çekiyor ulan adamlar canıyla uğraşıyor buda malıyla.
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