Freni boşalan kamyonetin otomobile ve yayalara çarptığı kaza kamerada

Kaza, dün öğle saatlerinde Morsalkım Mahallesi'nde meydana geldi.

Murat Çavdar yönetimindeki patates yüklü kamyonet, freni boşalınca Yeşilyurt meydanında kavşaktan dönen Yılmaz Arslan yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Filiz Arslan, Gülseda Arslan ile yoldan geçen Mustafa Erdemir ve Ömer Canpolat yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

