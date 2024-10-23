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Frenk kebabı tarifi: Frenk kebabı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 22:23
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Frenk kebabı domates ve kıymanın muhteşem uyumundan oluşan enfes bir kebap türüdür. Frenk tava adı ile de bilinen bu lezzet ile sofralarınıza yemek davetlerinize renk katabilirsiniz. Üstelik yapımı da oldukça kolay ve pratik.

Frenk kebabı tarifi: Frenk kebabı nasıl yapılır?
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Kaç adet 1
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 35dk
Kalori/Porsiyon 350kal

Adı yabancı gibi gelse de aslında Türkiye’den, Gaziantep ve Şanlıurfa mutfaklarında çıkan Frenk kebabı tarifini siz de aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 700 gram kıyma
  • 1 soğanın rendesi
  • 2 kapya biber
  • 12 kaşık domates salçası
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
  • 10 domates

TARİF

  • Geniş bir kapta domatesler hariç tüm malzemeleri karıştırın.
  • Domatesleri yıkayın ve her birine dörder kesik atın.
  • Kıymalı harçtan parçalar kopartın ve domateslerin kestiğiniz kısımlarına doldurun.
  • Yağlanmış fırın tepsisine tüm doldurduğunuz domatesleri dizin.
  • Sıcak fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
kebap
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