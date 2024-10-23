Frenk kebabı tarifi: Frenk kebabı nasıl yapılır?

Frenk kebabı domates ve kıymanın muhteşem uyumundan oluşan enfes bir kebap türüdür. Frenk tava adı ile de bilinen bu lezzet ile sofralarınıza yemek davetlerinize renk katabilirsiniz. Üstelik yapımı da oldukça kolay ve pratik.
Adı yabancı gibi gelse de aslında Türkiye’den, Gaziantep ve Şanlıurfa mutfaklarında çıkan Frenk kebabı tarifini siz de aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
700 gram kıyma
1 soğanın rendesi
2 kapya biber
12 kaşık domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber ve pul biber
10 domates
TARİF
Geniş bir kapta domatesler hariç tüm malzemeleri karıştırın.
Domatesleri yıkayın ve her birine dörder kesik atın.
Kıymalı harçtan parçalar kopartın ve domateslerin kestiğiniz kısımlarına doldurun.
Yağlanmış fırın tepsisine tüm doldurduğunuz domatesleri dizin.
Sıcak fırında 200 derecede yarım saat kadar pişirin.
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