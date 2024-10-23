Frenk kebabı tarifi: Frenk kebabı nasıl yapılır?

Adı yabancı gibi gelse de aslında Türkiye’den, Gaziantep ve Şanlıurfa mutfaklarında çıkan Frenk kebabı tarifini siz de aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 700 gram kıyma

1 soğanın rendesi

2 kapya biber

12 kaşık domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber ve pul biber

10 domates