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Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler hayatını kaybetti

25.10.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Friends dizisindeki Gunther rolüyle de tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler 59 yaşında hayatını kaybetti.

Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler hayatını kaybetti

Menajeri tarafından yapılan açıklamada, Tyler'ın Pazar sabahı Los Angeles'taki evinde öldüğü duyuruldu.

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Açıklamada, "Onunla bir kez tanıştıysanız, ömür boyu arkadaşınız olmuştur" ifadeleri yer aldı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, 2018 yılında Tyler'a ileri düzeyde prostat kanseri teşhisi konmuş, daha sonra ise hastalık kemiklerine yayılmıştı. Menajeri açıklamasında, Tyler'ın çok sayıda insana yardım etmek isteyerek kanser hikayesini cesurca paylaştığını ve insanların prostata yönelik test yaptırması için kampanyalar yürüttüğünü de aktardı.

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Friends'in altı ana karakteri kadar ekran süresine sahip olmasa da Tyler, dizinin hayranları arasında oldukça popüler bir oyuncuydu.

Tyler, Gunther karakteri ile Friends'te Central Perk isimli kahvecide bir garsonu canlandırıyordu. Gunther, dizi boyunca Jennifer Aniston'ın oynadığı Rachel karakterine aşıktı.
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1962 yılında ABD'nin Mississippi eyaletinde doğan Tyler, dizinin yıllar sonra çekilen özel bölümü olan 'Yeniden Buluşma'ya çevrimiçi katılmış ve dizide yer aldığı yıllar için, "Dürüst olmak gerekirse hayatımın en unutulmaz 10 yılıydı" demişti. "Daha iyi bir deneyim hayal edemezdim" diyen Tyler "Bütün bu insanlar harikuladeydi. Onlarla birlikte çalışmak büyük bir zevkti. Çok, çok özel hissettirdi." diye eklemişti.

Tyler 1994'ten 2004'e kadar, NBC'de yayımlanan komedi dizisinin yaklaşık 150 bölümünde yer aldı. Ardından kanser tedavisi gördüğü zamanlarda da oyunculuk yapmaya devam etti, iki kısa filmde rol aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Friends dizisi
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