Friends'in Chandler'ı ayık kalabilmek için 9 milyon dolar harcamış

Yakında çıkacak Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey) adlı kitabının tanıtımı için The New York Times'a konuşan Perry, bağımlılık yüzünden ölümden dönmesinin yanında bu mücadelenin maddi yükünün de çok fazla olduğunu anlattı:

"Ayık kalmaya çalışırken muhtemelen 9 milyon dolar harcadım." diyen Perry, ayık olmasının 18. ayını kutladığını ifade etti.

Ünlü oyuncu, kariyerinin zirvesindeyken bağımlılığının ileri boyutlarda olduğunu söyledi.

Perry, Friends'in en ikonik bölümlerinden birinin çekimlerinden sonra rehabilitasyon merkezine geri dönmek zorunda kaldığını şöyle anlattı:

Chandler ve Monica evlendikten sonra rehabilitasyona döndüm. Friends'teki rolümde zirvedeydim. Kariyerimin zirvesindeydim. İkonik dizinin ikonik anıydı ve ben bir görevliyle birlikte rehabilitasyona gittiğim kamyonetteydim.

Perry geçen günlerde bağımlılık döneminde ölümden dönmesi hakkında da açıklamalar yapmıştı.

Ünlü oyuncu bağırsaklarının patladığını ve doktorların hayatta kalma şansının yüzde 2 olduğunu düşündüklerini söylemişti.