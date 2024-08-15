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  4. Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümde sır perdesi! 1'i doktor 2 kişi gözaltında! Savcılık o mesajları açıkladı

Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümde sır perdesi! 1'i doktor 2 kişi gözaltında! Savcılık o mesajları açıkladı

15.08.2024 22:14
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"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan Matthew Perry'nin 2023 yılında ketaminle bağlantılı ölümüyle ilgili 2'si doktor, 1'i kişisel asistanı olmak üzere 5 kişi "oyuncunun bağımlılığından faydalandıkları" gerekçesiyle suçlanıyor. Savcılığın hazırladığı iddianamede, ünlü oyuncunun mesajları da açıklandı. Suçlananlardan 1'i doktor 2 kişi de gözaltına alındı.

Savcı Martin Estrada, 2'si doktor, 1'i kişisel asistanı olmak üzere Perry'nin ölümüyle ilişkili toplam 5 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi açıkladı.

Doktorların Perry'e yüksek dozlarda ketamin sağladığını belirten Estrada, mesajlaşmalarında ünlü oyuncunun bu uyuşturucuyu almak için "ne kadar ödemeye razı olacağını tartıştığını" söyledi.

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Estrada, Perry'nin "bağımlılığından faydalandıkları" gerekçesiyle suçlanan 5 kişinin, Perry'ye ketamin temin edilmesindeki rolünü örtbas etmeye çalıştığını ifade etti.

Suçlananlardan 1'i doktor 2 kişinin gözaltına alındığını belirten Estrada, Perry'nin kişisel asistanı dahil sanıklardan ikisinin suçlamaları kabul ettiğini aktardı.

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UZUN YILLARDIR BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle tanınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti.

Daha önce Emmy ödülüne de aday gösterilen oyuncu, 2022'de çıkan biyografisinde uzun yıllar süren "bağımlılık" mücadelesine de değinmişti.

Perry'nin Aralık 2023'te yayımlanan otopsi sonuçlarına göre de oyuncunun anestezik ketamin kullanımı ardından havuzda boğularak öldüğü tespit edilmişti.

Raporda, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Buprenorfin'in de oyuncunun ölümünde rol oynadığı kaydedilmişti.

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Perry'nin yakınları soruşturmayı yürüten yetkililere, oyuncuya depresyon ve kaygı bozukluğu için "ketamin infüzyon terapisi" adı verilen bir tedavi uygulandığını, otopsi doktoru ise Perry'nin vücudunda bulunan ketaminin ameliyat sırasında kullanılan genel anestezi seviyesinde olduğunu aktarmıştı.

Polis, mayıs ayında Perry'nin ölümüne neden olan ketamine nasıl ulaştığına dair soruşturma başlatmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Friends dizisi
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