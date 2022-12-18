Frikikleriyle ünlü isim Amanda Holden kovuldu mu? "Orada olmadığımı hayal edemiyorum"

Britain's Got Talent yarışmasının iddialı jürisi Amanda Holden her fırsatta kasten açık giyindiğini ve bilerek frikik verdiğini söylemesiyle gündeme geliyordu. Holden son olarak kanala gelen şikayetleri duyunca dekoltesinden ödün vermeyeceğini söylemişti.

Amanda Holden'ın bu açıklamasından kısa süre sonra jüriden çıkarıldığı iddia edildi. Yeni sezonda olmayacağı iddia edilen ünlü isim ise bu iddialardan sonra "Gelecek yıl o koltuklara kimlerin oturacağını kim bilebilir? Şovu seviyorum. 15 yıldır oradayım" dedi.

"Hepimiz sözleşmelerimizi müzakere ediyoruz" diyen Holden ayrıca sözlerine şunları da ekledi:

"Başıma gelen her şeyi burada yaşadım. Bu bir nevi hayatımın temeli. Lexi bir yaşındayken işe girdim ve evlendim, bebeğimi kaybettim, doğum yaptım ve o zamandan beri buradayım. Yaşadığım her şeyin bu şovda paylaşıldığını fark ediyorum. Bu yüzden benim için bir eğlence programında olmaktan daha önemli. Orada olmadığımı hayal edemiyorum."

KIZLARINDAN CESARET ALIYOR

Güzel isim ayrıca ailesinin cesur tarzından rahatsız olmadığını da söyleyerek "Ailem sadece cesaret veriyor" dedi.



Amanda Holden cesur seçimlerine devam edeceğinin mesajını da "Moda, risk almaktır. Herkesi biraz eğlenmeye ve biraz cesur olmaya davet ediyorum. Güvenli oynamaktan sıkılırdım" diyerek veriyor.



