Fulya Zenginer'den 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna yanıt

Fulya Zenginer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Zenginer kısa şortlu pozlarına gelen yorumlara

belli bir kiloda kalma çabasının olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Oyuncu, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafta bazı takipçilerinin, “Bacağın kalın görünüyor” yorumlarına cevap verdi.

Şu an 52 kiloda olduğunu belirten Zenginer, 47 kilo olduğu dönemdeki karesini yayınlayarak, “O zaman öyle bir çabam ve motivasyonum vardı ama şu an yok” diye yazdı.

Her zaman spor yaptığını belirten oyuncu, “Kendimi fotoşoplayıp size başka göstermek gibi bir kaygım yok. Benim olayım pahalı olmayan kıyafetleri güzel kombinlemek” dedi.

