Fulya Zenginer Gazze eleştirisine kızdı! "Politik yaptırımım olmadığı için..."

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, son yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı dünyaya getirmişti. Oğluyla pozlarını sık sık paylaşan oyuncuya gelen eleştiri dikkat çekti.

Bir takipçi "Bir anne olarak Gazzeli çocuklar için bir paylaşım yapmanızı beklerdim" deyince oyuncu şaşırdı.

Fulya Zenginer takipçisine "Seni rahatlatacaksa ne kadar üzüldüğümü dile getirdiğim paylaşımlar yaptım. Ancak benim politik bir yaptırımım olmadığı için bu paylaşımların herhangi bir etkisi olmuyor ne yazık ki. Kaldı ki bak seni bile tatmin etmemiş.

Kalbi olan herkes çok üzülmüştür zaten bunu Ayşe'nin Fatma'nın Elmas'ın görmemiş olması üzülmediği anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.





