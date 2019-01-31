Funda Arar'ın konser kıyafetleri dikkat çekiyor

Geçtiğimiz gün bir otelde konser veren ünlü şarkıcı Funda Arar, sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Beyaz balık kesim yarı transparan bir elbise giyen Arar, son zamanlarda değişen stiliyle de şaşkına uğratıyor.

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Daha önceleri sahnede sade ve sıradan parçalar tercih eden Arar, artık dekolteli kıyafetler, transparan elbiseler giymekten çekinmiyor.

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Yılbaşı gecesi verdiği bacak dekoltesiyle de çok konuşulan Arar’ın bu değişimi için ‘Tanrı Funda’yı baştan yarattı’ gibi yorumlar yapılıyor…

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