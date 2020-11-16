Funda Eryiğit kimdir? Bir Başkadır Ruhiye kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli?

Netflix’in en yeni yerli yapımı olan ve Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizi; hikayesi, senaryosu, oyunculuk performansları ve görüntü yönetimiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Diziye ünlü oyuncu ve yönetmenlerden de övgüler geliyor. Aynı zamanda diziyi seyreden izleyiciler bir yandan dizideki karakterleri canlandıran oyuncular hakkında araştırma yapıyor. Bu karakterlerden bir tanesi de Bir Başkadır Ruhiye karakteri oldu. Ruhiye karakterine ünlü oyuncu Funda Eryiğit hayat veriyor. İşte Funda Eryiğit dizileri ve hayatı ile ilgili detaylar...

BİR BAŞKADIR RUHİYE KİMDİR?

Bir Başkadır dizisinde Ruhiye karakterini ünlü oyuncu Funda Eryiğit canlandırıyor. Ruhiye karakteri Meryem’in ağabeyi olan Yasin’in eşidir. Ruhiye’nin iki çocuğu bulunuyor ve karakter İstanbul’da eşi Yasin, çocukları ve eşinin kız kardeşi Meryem ile yaşıyor. Dizinin başlangıcından itibaren depresyonda olduğu görülen karakterin, hikayede geçmişte yaşadıklarıyla alakalı bir yolculuğa çıktığı görülüyor. Ruhiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Funda Eryiğit dizideki başarılı performansı ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Peki, Funda Eryiğit kaç yaşında? Funda Eryiğit nereli? İşte ünlü isim ile ilgili tüm merak edilenler...