Funda Eryiğit kimdir? Bir Başkadır Ruhiye kimdir? Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli?

Netflix’in en yeni yerli yapımı olan ve Berkun Oya imzası taşıyan Bir Başkadır dizisi yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Dizi; hikayesi, senaryosu, oyunculuk performansları ve görüntü yönetimiyle sosyal medyada büyük beğeni topladı. Diziye ünlü oyuncu ve yönetmenlerden de övgüler geliyor. Aynı zamanda diziyi seyreden izleyiciler bir yandan dizideki karakterleri canlandıran oyuncular hakkında araştırma yapıyor. Bu karakterlerden bir tanesi de Bir Başkadır Ruhiye karakteri oldu. Ruhiye karakterine ünlü oyuncu Funda Eryiğit hayat veriyor. İşte Funda Eryiğit dizileri ve hayatı ile ilgili detaylar...
Bir Başkadır dizisinde Ruhiye karakterini ünlü oyuncu Funda Eryiğit canlandırıyor. Ruhiye karakteri Meryem’in ağabeyi olan Yasin’in eşidir. Ruhiye’nin iki çocuğu bulunuyor ve karakter İstanbul’da eşi Yasin, çocukları ve eşinin kız kardeşi Meryem ile yaşıyor. Dizinin başlangıcından itibaren depresyonda olduğu görülen karakterin, hikayede geçmişte yaşadıklarıyla alakalı bir yolculuğa çıktığı görülüyor. Ruhiye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Funda Eryiğit dizideki başarılı performansı ve güzelliğiyle büyük beğeni topladı. Peki, Funda Eryiğit kaç yaşında? Funda Eryiğit nereli? İşte ünlü isim ile ilgili tüm merak edilenler...
6 Kasım 1984 doğumlu olan Funda Eryiğit yaş olarak şu an 36 yaşındadır. Eryiğit Hollanda, Zwolle doğumludur ancak aslen Samsun Bafralıdır. Kadir Has Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra Eryiğit ilk olarak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden sonrasında da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.
Başarılı oyuncu İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 2012 - 2013 sezonunda sahneye konulan Sessizlik isimli tiyatro oyunundaki performansı ile Eryiğit, 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’nde müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Bunun yanı sıra 17. Afife Tiyatro Ödülleri’nde de en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi. Ünlü oyuncu 2016 senesinde ekranların reyting rekorları kıran dizisi Poyraz Karayel’in kadrosuna 3. sezondan itibaren dahil oldu. Ünlü ismin ekranlarda ilk yer aldığı ve ilk olarak tanındığı yapım ise Canım Ailem dizisi oldu. Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu ve Ozan Güven gibi isimlerle rol alan Eryiğit, bu dizide Seyhan Yaman karakterine hayat verdi.
Rol aldığı diğer diziler arasında ise İstanbul’un Altınları, Uçurum, Eski Hikaye, Karadayı, Gecenin Kraliçesi, Mehmed: Bir Cihan Fatihi ve Can Kırıkları yer alıyor. Aynı zamanda Eryiğit Bir Başkadır dizisinden hemen önce, yine Netflix’in yer yapımı olan Hakan: Muhafız dizisinin kadrosunda yer aldı ve Nisan karakterini canlandırdı. Funda Eryiğit filmleri arasında ise Ev, Limonata, Yok Artık! ve Tereddüt bulunuyor.
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