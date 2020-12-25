Funda Eryiğit Son Yaz dizisiyle ekrana dönüyor! Yeni rolünü anlattı! Son Yaz ne zaman başlıyor?

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın başrol oyuncularından Funda Eryiğit, rolü ve yeni projesini anlattı.

İdealist, tuttuğunu koparan bir genç kızken, üniversitede Selim’le (Ali Atay) evlenmesiyle hayatının seyri değişmiş bir kadın olan Canan karakterine hayat veren Eryiğit’i, en çok karakterin değişimi etkilemiş. Eşi Selim’in ortalarda olmadığı, kendini evine ve çocuklarına adadığı uzun yıllar sonrasında boşanmaya karar verip mesleğini yapmaya ve kurduğu güvenli alanın dışına çıkmaya cesaret etmesini izleyicinin de takdir edeceği görüşünde. Ayrıca ayrılık süreciyle birlikte eşiyle yeniden tanışmaya ve gerçek bir ilişki kurmaya başlamasının hikayedeki en güçlü duygusal serüvenlerinden biri olacağını belirtiyor.

"İLİŞKİLERİN SENARYODAKİ İŞLEYİŞİ YÖNÜNDEN ÇOK FARKLI, ÇOK SAMİMİ BİR HİKAYE İZLEYECEKLER"

Senaryoyu okuduğunda evet demesinde en etkili olan sebebi ve “Son Yaz”ın farkını ise güzel oyuncu şu sözlerle anlatıyor; “Mafyatik, aksiyonlu erkekler dünyasının bir aile hikayesine bağlanması, bu iki dünya arasındaki çatışmaların büyük trajediler yerine karakterlerde dönüşümler ve farkındalıklar yaratması etkiledi. Aile bağlarını alıştığımızın dışında bir biçimde işliyor. Hikayenin yazın başlaması, bu sıkıntılı günlerde seyircide ferah bir his yaratabilir. Onun dışında boşanma kararıyla başlayan bir ilişki izleyeceğiz. Uzun zamandır evli olan fakat gerçek anlamıyla birlikte olamayan Canan ve Selim’in gerçekten ilişki kurması, birbirlerini dinlemeye başlaması, ayrılmalarıyla mümkün oluyor. Bu anlamda da daha önce izlediklerimizden farklı bir ilişki göreceğiz.”



Güçlü kadrosu, etkileyici anlatımı ve sürükleyici hikayesi ile “Son Yaz” 1 Ocak Cuma saat 20.00’de FOX’ta.

