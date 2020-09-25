Furkan Celep'in intihar notunda, Mehmet Pişkin'in intiharındaki cümlelerdeki dikkat çeken benzerlik!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Furkan Celep (18), Instagram hesabından yayınladığı intihar notunu paylaştıktan sonra, gece yarısı Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda, Furkan Celep'in intihar notu gündem oldu. Beğenilmediğini, sevilmediğini ve değer görmediğini belirten Celep, notunda sürekli mutsuz olduğunu ve yaşamak için bir amacının olmadığını yazmış. Diğer taraftan, ODTÜ Makina mezunu 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde intihar videosu yayınlayarak gündem olmuştu. Mehmet Pişkin'in intihar videosuna sosyal medyada ve birçok video kanallarından ulaşmak mümkün. Pişkin'in intiharının ardından anısına yapılan bir şarkıyı Furak Celep sosyal medya hesabından kendi fotoğrafı ile paylaşmış. Furkan Celep'in intihar etmeden önce Mehmet Pişkin'in intiharından etkilendiği görülüyor.

FURKAN CELEP VE MEHMET PİŞKİN BENZERLİĞİ

Furkan Celep intihar etmeden önce bıraktığı nota başlarken Mehmet Pişkin'le neredeyse benzer cümleler kuruyor. Pişkin intihar videosunu yayımladığında sözlerine, "Gördüğünüz üzere alkollü, işte alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında değilim. Gayet aklım başımda... Konuyu serbest irademle yeterince uzun süre değerlendirdiğimi düşünüyorum... Dönemsel bir depresyon falan değil..." ifadeleriyle başlıyor.