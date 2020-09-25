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Furkan Celep'in intihar notunda, Mehmet Pişkin'in intiharındaki cümlelerdeki dikkat çeken benzerlik!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 08:09 | Son Güncelleme

Furkan Celep'in intiharının ardından tüm Türkiye ayağa kalktı. Henüz 18 yaşında olan bir çocuğun intihar etmesi herkesi üzdü. Instagram hesabından yayınladığı intihar notunda dikkat çeken detaylar var. Hayatından memnun olmadığını ve mutsuz olduğunu belirten Celep'in intihar notunda yer alan bazı cümleler, 2014 yılında intihar eden Mehmet Pişkin'in söyledikleri ile benzerlik taşıyor.

Furkan Celep'in intihar notunda, Mehmet Pişkin'in intiharındaki cümlelerdeki dikkat çeken benzerlik!

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Furkan Celep (18), Instagram hesabından yayınladığı intihar notunu paylaştıktan sonra, gece yarısı Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi. Türkiye'yi yasa boğan olayda, Furkan Celep'in intihar notu gündem oldu. Beğenilmediğini, sevilmediğini ve değer görmediğini belirten Celep, notunda sürekli mutsuz olduğunu ve yaşamak için bir amacının olmadığını yazmış. Diğer taraftan, ODTÜ Makina mezunu 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde intihar videosu yayınlayarak gündem olmuştu. Mehmet Pişkin'in intihar videosuna sosyal medyada ve birçok video kanallarından ulaşmak mümkün. Pişkin'in intiharının ardından anısına yapılan bir şarkıyı Furak Celep sosyal medya hesabından kendi fotoğrafı ile paylaşmış. Furkan Celep'in intihar etmeden önce Mehmet Pişkin'in intiharından etkilendiği görülüyor.

furkan celep

FURKAN CELEP VE MEHMET PİŞKİN BENZERLİĞİ

Furkan Celep intihar etmeden önce bıraktığı nota başlarken Mehmet Pişkin'le neredeyse benzer cümleler kuruyor. Pişkin intihar videosunu yayımladığında sözlerine, "Gördüğünüz üzere alkollü, işte alkol ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında değilim. Gayet aklım başımda... Konuyu serbest irademle yeterince uzun süre değerlendirdiğimi düşünüyorum... Dönemsel bir depresyon falan değil..." ifadeleriyle başlıyor.

Furkan Celep intihar etmeden paylaştığı notta, "Sözlerime başlamadan önce bir içki, uyuşturucu veya bir madde etkisinde olmadıgımı belirtmek istiyorum.Bunalımda veya depresyonda degilim." ifadelerini kullanıyor.

furkan celepp

Mehmet Pişkin, "Birçok arkadaşımla konuştum bu süreçte, dolaylı ya da doğrudan. Okudum, araştırdım hatta doktora gittim ama sonunda bu kararı aldım." cümlesini kuruyor.

Furkan Celep ise; "Bu üzerine haftalarca hatta aylarca düşündügüm ve sonucunda bu karara vardıgım bir durum.Bu zaman diliminde birçok kişiyle dolaylı yoldan konuştum.Durumu bu kadar ciddi ve derinlemesine anlatmak istemedim.Panige kapılmalarını, bu konuya kafa yormalarını, saatlerini vermelerini, psikolojilerini ve yaşantılarını etkilemek istemedim.Olabildigince yumuşattım ve gerektiginde durdum.Kendi içimde kendi sorunumu çözmeye çalıştım.Vardıgım sonuç ise bu."

furkan celeppp


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