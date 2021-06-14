Survivor'da kim elendi? Final hayallerine veda etti! İşte 13 Haziran Survivor'dan elenen yarışmacı

Finale haftalar kalan Survivor 2021'de bireysel dokunulmazlık oyunlarını kazanan yarışmacılar, haftanın eleme adaylarını belirldi. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise sms oylaması sonuçları açıklandı. Halk oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor hayallerine veda etti.

SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta üç bireysel dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Bu oyunlarından ilkini Poyraz kazandı. Ve Batuhan’ı ilk eleme adayı olarak gösterdi.



Sonraki iki dokunulmazlığı da Berkay kazandı.



Berkay, ikinci eleme adayı olarak kendi takımından Aleyna'yı söyledi.



Üçüncü dokunulmazlığı da kazanan Berkay bu defa Ayşe'yi elemeye gönderdi.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Elemeye kalan Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe için sms oylaması yapıldı.

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Batuhan, Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan elenen yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.



