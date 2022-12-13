Furkan Palalı'dan yeni imaj! Rolü için bambaşka biri oldu

Başarılı oyuncu Furkan Palalı, sevenleriyle dijital bir platformda buluşmaya hazırlanıyor. Palalı, TRT’nin Dijital'de yayınlanacak Şebeke adlı dizide Komiser Ali rolünü canlandıracak. Çekimleri başlayan dizi için imaj değiştiren ve saçlarını kestiren yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde de “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.

Oynadığı dizi, film projeleriyle sadece Türkiye’de değil, dünyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Palalı, farklı bir karakter ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, Ozan Uzunoğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, TRT’nin Dijital platformunda yayınlanacak Şebeke adlı dizide Komiser Ali rolünü üstlenecek. Bu rol için imaj değişikliğine de giden Palalı, saçlarını kestirerek farklı bir görünüme büründü.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde de “Yılın En İyi Erkek Oyuncusu” ödülünün sahibi olan yakışıklı oyuncunun dijital platformda yayınlanacak projesinde partneri ise Pelin Karahan olacak.



