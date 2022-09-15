Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Üstsüz oldukları sonradan anlaşıldı

İki çocuğuyla birlikte 10 Eylül maçına katılan YouTube fenomeni Melea Johnson, güvenlik görevlilerinin içeri girerken üstsüz kadınlara baktıklarını ama bir aksiyonda bulunmadıklarını iddia etti. Görüntüyü Instagram hesabında paylaşan anne, “Dünyamızın geldiği hal tam anlamıyla bu mu?! Çocuklarımız ve ailemizle çıplaklığa maruz kalmadan aile dostu bir kolej futbol maçına bile gdemeyecek miyiz?" diye yazdı.

AHLAKSIZLIK YASASI VAR

Paylaşılan görüntüde, iki genç kadının gövdelerinde kırmızı renkte belirgin bir "U" harfi ve kolsuz bir bluz boyalı olduğu görülüyordu. Yerel haber ajansları, Utah'ın bu durumda uygulanabilecek B sınıfı kabahat olarak sınıflandırılan bir ahlaksızlık yasası olduğunu açıkladı.

KADINLARI SAVUNDULAR

Sosyal medyadan yorumlarını paylaşan insanlar ise kadınları savundu. Bir kullanıcı ''Müstehcenlik yasalarımız kadınlara karşı ayrımcılık yapıyor'' dedi. Başka bir kullanıcı eleştirilerin haksız olduğunu söyledi ve “Aynı maçta kaç erkek üstsüz kaldı? Çifte standart hiç hoş değil” diye konuştu.



