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Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Üstsüz oldukları sonradan anlaşıldı

15.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Utah Üniversitesi'nin 10 Eylül günü gerçekleşen futbol maçına katılan bir annenin sosyal medya paylaşımı gündem yarattı. İki genç kadının üst bedenleri vücut boyasıyla kaplanmış bir şekilde üstsüz halde eğlendiklerini gösteren bu görüntüler yetkilileri harekete geçirdi. Üniversite bu iki genç kadın hakkında soruşturma yürüttüğünü, ikiliye yönelik suçlamaların reddedilmediğini ve suçlu bulunurlarsa disiplin cezası alabileceklerini belirtti.

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Üstsüz oldukları sonradan anlaşıldı

İki çocuğuyla birlikte 10 Eylül maçına katılan YouTube fenomeni Melea Johnson, güvenlik görevlilerinin içeri girerken üstsüz kadınlara baktıklarını ama bir aksiyonda bulunmadıklarını iddia etti. Görüntüyü Instagram hesabında paylaşan anne, “Dünyamızın geldiği hal tam anlamıyla bu mu?! Çocuklarımız ve ailemizle çıplaklığa maruz kalmadan aile dostu bir kolej futbol maçına bile gdemeyecek miyiz?" diye yazdı.

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AHLAKSIZLIK YASASI VAR

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Paylaşılan görüntüde, iki genç kadının gövdelerinde kırmızı renkte belirgin bir "U" harfi ve kolsuz bir bluz boyalı olduğu görülüyordu. Yerel haber ajansları, Utah'ın bu durumda uygulanabilecek B sınıfı kabahat olarak sınıflandırılan bir ahlaksızlık yasası olduğunu açıkladı.

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KADINLARI SAVUNDULAR

Sosyal medyadan yorumlarını paylaşan insanlar ise kadınları savundu. Bir kullanıcı ''Müstehcenlik yasalarımız kadınlara karşı ayrımcılık yapıyor'' dedi. Başka bir kullanıcı eleştirilerin haksız olduğunu söyledi ve “Aynı maçta kaç erkek üstsüz kaldı? Çifte standart hiç hoş değil” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Amerika futbol
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