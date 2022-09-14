Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yaşına kimseyi inandıramıyor! Gerçek yaşını duyanlar şaşırıyor: Sadece tek bir şeyle gençleştim

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Gerçek yaşını duyanlar şaşırıyor: Sadece tek bir şeyle gençleştim

14.09.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

39 yaşındaki Adriana Krzesniak, 20'li yaşlarında olduğundan daha genç göründüğünü iddia ederek gençlik sırlarını paylaştı. Sosyal medyada kısa sürede popüler olan kadın kendisini görenlerin yaşına inanmadığını hatta gerçek yaşını duyanların şaşkınlığa uğradığını söyledi. Hayatındaki birtakım değişikliklerin gençlik sırrı olduğunu ifade eden Krzesniak bu sırlarını takipçileriyle paylaştı.

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Gerçek yaşını duyanlar şaşırıyor: Sadece tek bir şeyle gençleştim

40'lı yaşlarına yaklaşan bir kadın, şimdi yaklaşık 20 yıl öncesine göre daha genç göründüğünü iddia etti. Gençlik yıllarında kronik olarak kendisini yorgun ve halsiz hissettiğini dile getiren Adriana Krzesniak,ruh halinin dış görüntüsünü etkilediğini itiraf etti. 32 yaşındayken eşinin kendisini terk etmesi üzerine Almanyan’nın Stuttgart kentine taşındığını söyleyen Adriana Krzesniak, kendisine ikinci bir hayat şansı verildiğini ve büyük bir dönüşüme imza attığını dile getirdi.

“KENDİ KENDİMİ DİNLEDİM”

2

Almanya’da tek başına ikinci bir hayata başlamanın değişiklik konusunda ilham verdiğini ifade eden Adriana Krzesniak,gençlik sırrı olarak zerdeçalı gösterdi. Hayatındaki stresi azalttığını ve kişisel gelişim kitapları okuduğunu anlatan Krzesniak,”Sadece tek bir şeyle gençleştim. O da zerdeçal! Basit bir cilt bakım rutini ve sağlıklı beslenmeyi hayatıma kazandırdım. Her öğünde mutlaka zerdeçal yiyorum. 20'li yaşlarımda her zaman kanıtlayacak bir şeyim olduğu izlenimini edindim ve çok fazla beklenti vardı. Artık kendimle daha barışığım ve stres yapmayı bıraktım. Kendi kendimi dinledim. Kişisel gelişim kitapları okumaya başladım ve başka insanların onayını aramayı bıraktım” dedi.

''Üst düzey bir aktris!'' Aylarca hamile taklidi yapıp arkadaşının karnından bebeğini çaldı''Üst düzey bir aktris!'' Aylarca hamile taklidi yapıp arkadaşının karnından bebeğini çaldı

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTİYOR

1

20’li yaşlarında doğurganlık sorunu yaşadığını dile getiren Krzesniak, şimdi yeni eşi Kamel Krzesniak ile bebek sahibi olmak için uğraştıklarını söyledi. Eşiyle doğal yollarla çocuk sahibi olamamaları durumunda evlat edinme isteklerini olduğunu belirten Krzesniak, “Hayatımı kendi başıma yeniden inşa ettim. Bunu isteyen herkes başarabilir” diye konuştu.

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı! Sosyal medyada gündem oldu100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı! Sosyal medyada gündem oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyoner olan dolandırıcı değil polisin kalçaları gündem oldu!Milyoner olan dolandırıcı değil polisin kalçaları gündem oldu!
Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”Cinsiyet değiştirmişti! “Cinsel anlamda erkekleri....”
Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”Yeni aşklara seslendi! “İkimizin de ihtiyaçlarına uyan çifti...”
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya güzellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

İsviçreli bakandan ilginç tasarruf önerisi! “Birlikte duş alın”

İsviçreli bakandan ilginç tasarruf önerisi! “Birlikte duş alın”

Vücut pozifitliğini savunuyor! “Göğüslerim o kadar küçük ki...”

Vücut pozifitliğini savunuyor! “Göğüslerim o kadar küçük ki...”

Sosyal medyada olay olan görüntü! Kraliçe’nin ölümünden sonra...

Sosyal medyada olay olan görüntü! Kraliçe’nin ölümünden sonra...

İlginizi Çekebilir

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Transseksüel bir kadınla evlendi! “Karımın rızasını aldım”

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.