“Telefon almak için organlarını sattılar” iddiası çok konuşuldu! Ameliyat izleriyle verdikleri poz sosyal medyayı salladı

Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde bir güzellik merkezi sosyal medya hesabından midesinde cerrahi yara izi olan üç kişinin fotoğrafını paylaştı. Hastaların ellerinde tuttukları son model telefonlar için organlarını sattıklarının ifade edildiği paylaşım Tayland başka olmak üzere Asya ülkelerinden viral oldu. Birçok insan fotoğrafın gerçek olduğunu düşünerek büyük tepki gösterdi. Tepkilerin önüne geçmek isteyen klinik bunun bir pazarlama taktiği olduğunu savundu.

ORGAN BAĞIŞ MERKEZİ’NDEN TEPKİ GELDİ

Tayland Kızılhaç Organ Bağış Merkezi'nden Sophon Mekthon, “Böyle bir pazarlama tekniği olmaz. Resmen bu durum organ ticaretine teşvik etmek. Bir akıllı telefon satın almak için insanların organlarını sattığına yönelik algı toplum açısından doğru değil. Ahlaksız ve etik dışı” dedi.



