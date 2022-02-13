Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Baran Eraslan, Emrah Ünal

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 80 Atalay Babacan), Alim Öztürk, Glumac, Vrsajevic, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 88 Hüseyin Atakan Üner), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 65 Serkan Göksu), Camara (Dk 80 Del Valle), Bammou

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek (Dk. 46 Gökhan Alsan), Lameira, Novikovas (Dk. 88 Shala), Eren Tozlu, (Dk. 88 Alican Özfesli) Emircan Altıntaş (Dk. 80 Malle), Olanare (Dk. 90+2 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 4 Bammou (kendi kalesine), Dk. 52 Eren Tozlu, Dk. 54 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 31 Mustafa Yumlu (kendi kalesine), Dk. 36 Onur Ayık, Dk. 73 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Alim Öztürk, Dk. 72 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 48 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-3 berabere kaldı.



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