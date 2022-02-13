YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.02.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 3 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 3

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Baran Eraslan, Emrah Ünal

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 80 Atalay Babacan), Alim Öztürk, Glumac, Vrsajevic, Kartal Kayra Yılmaz, Onur Ayık (Dk. 88 Hüseyin Atakan Üner), Oğuz Gürbulak (Dk. 65 Yusuf Emre Gültekin), Mrsic (Dk. 65 Serkan Göksu), Camara (Dk 80 Del Valle), Bammou

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Mucahit Albayrak, Hasek (Dk. 46 Gökhan Alsan), Lameira, Novikovas (Dk. 88 Shala), Eren Tozlu, (Dk. 88 Alican Özfesli) Emircan Altıntaş (Dk. 80 Malle), Olanare (Dk. 90+2 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 4 Bammou (kendi kalesine), Dk. 52 Eren Tozlu, Dk. 54 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 31 Mustafa Yumlu (kendi kalesine), Dk. 36 Onur Ayık, Dk. 73 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Alim Öztürk, Dk. 72 Vrsajevic (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 48 Gökhan Alsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3-3 berabere kaldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME 2 - Bursa'da bıçakla annesini öldürüp, kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
Adanaspor-Altaş Denizlispor maçının ardındanAdanaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Şubat Pazar

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:23
İkindi
16:14
Akşam
18:42
Yatsı
20:02

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Arnavutköy Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Ataşehir Plus Eczanesi
Atasehir
Metro Bostancı Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Urfalı Hikmet 125 bin TL kazandı, hayatı değişti! Bakın parayla ne yaptı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Yazışmalarına gelen yorum kızdırdı! "Mal..."

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.