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Futbol: Spor Toto 1. Lig

06.03.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beypiliç Boluspor: 1 - Bursaspor: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Burak Cansız, Suat Güz

Beypiliç Boluspor: Oğul Kaan Doğan, Fethi Özer, Eray Ataseven (Dk. 82 Bertu Alican Özyürek), Gökhan Karadeniz (Dk. 64 Tugay Kacar), Roshi, Mehmet Zahit Çınar, Kasongo (Dk. 86 Kemal Rüzgar), Emin Bayram, Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı, Balaj

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Alaskarov (Dk. 74 Ofosu), Bifouma, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Tuğbey Akgün), Mert Yılmaz (Dk. 89 Yusuf Türk), Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Burak Altıparmak (Dk. 69 Eren Güler), Pedro, İsmail Yüksek (Dk. 46 Hasan Ayaroğlu)

Goller: Dk. 42 Bifouma (Beypiliç Boluspor), Dk. 58 Zalazar (Bursaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 54 Balaj, Dk. 66 Roshi (Beypiliç Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Dk. 72 Tugay Kacar, Dk. 82 Fethi Özer (Beypiliç Boluspor)

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Beypiliç Boluspor ile Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

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