Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Çağdaş Aktaş, Murat Şener, Ferdi Karadoruk

Bursaspor: Deniz Aydın, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 87 Furkan Emre Ünver) Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu, Burak Altıparmak (Dk. 69 Tuğbey Akgün), Enver Cenk Şahin, Bruno (Dk. 78 Ramazan Keskin), Alaskarov (Dk. 69 İsmail Yüksek), Pedro

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Musa Şahindere (Dk. 90 Gökhan Altıparmak), Metehan Mert, Ömürcan Artan, Muhammed Bayır, Tshibola, Aksel Aktaş (Dk. 56 Rahmetullah Berişbek), Barış Alıcı (Dk. 77 İlker Karakaş), Gökhan Gül, Grechyshkin, Eleke (Dk. 77 Sallalik)

Kırmızı kart: Dk. 90 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 11 Barış Alıcı, Dk. 34 Aksel Aktaş, Dk. 35 Eleke, Dk. 47 Musa Şahindere (Gençlerbirliği), Dk. 39 Zalazar, Dk. 90 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

Spor Toto 1. Lig 33. haftasındaki Bursaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 0-0 beraberlikle tamamlandı.



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