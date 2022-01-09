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Futbol: Spor Toto Süper Lig

09.01.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe: 1 - Fraport TAV Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Hüseyin Göçek, Abdullah Bora Özkara, Yusuf Bozdoğan

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Wilker, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Arslanagic, Halil Akbunar, Baku, Cherif Ndiaye

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Hakan Özmert, Kudriashov, Mukairu, Bünyamin Balcı, Fredy, Güray Vural, Amilton, Doğukan Sinik, Crivelli

Gol: Dk. 22 Atınç Nukan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 29 Arslanagic ve Wilker, Dk. 44 Cherif Ndiaye (Göztepe)

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada arka tarafta boş kalan Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

38. dakikada Mukairu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fredy'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can'ın kurtardığı topu Obinna kornere uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamladı.

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