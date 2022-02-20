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Futbol: Spor Toto Süper Lig

20.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK: 0 - Adana Demirspor: 3

Stat: Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Caulker (Dk. 46 Figueiredo), Mendyl (Dk. 46 Tosca), Vetrih, Furkan Soyalp (Dk. 78 Messaoudi), Recep Niyaz (Dk. 46 Maxim), Sagal (Dk. 70 Borven), Muhammet Demir

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Kaan Kanak (Dk. 87 Alper Uludağ), Tayyip Talha Sanuç, Stambouli (Dk. 66 Sinan Kurt), Gökhan İnler, Yunus Akgün (Dk. 80 Akintola), Belhanda (Dk. 66 Bjarnason), Vargas, Assombalonga (Dk. 87 Erhun Aksel Öztümer)

Goller: Dk. 18 ve 82 Assombalonga, Dk. 69 Bjarnason (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Kitsiou, Dk. 79 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 42 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Adana Demirspor atağında, ceza sahasında Yunus Akgün, Djilobodji ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Assombalonga'nın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Vargas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

69. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Yunus Akgün, ceza sahasına yakın bir noktadan şutunu çekti. Kaleci Günay Güvenç'ten dönen topu kontrol eden Bjarnason, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

79. dakikada Adana Demirspor'da Yunus Akgün, ceza sahası içerisinde Djilobodji ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, ikinci kez penaltı noktasını işaret etti. 81'inci dakikada topun başına geçen Assombalonga, ikinci kez penaltıyı kaçırdı.

82. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Kaan Kanak'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında Assombalonga, kafayla topu filelere gönderdi: 0-3

Karşılaşma, konuk ekip Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor Gaziantep FK

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