Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Nef

Hakemler: Ümit Öztürk, Erdinç Sezertam, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Pena, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 57 Babel), Cicaldau (Dk. 79 Feghouli), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed (Dk. 57 Gomis)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Baiano, Holmen, Ponck, Eren Albayrak, Phiri (Dk. 65 Dabo), Fernandes, Yusuf Sarı (Dk. 74 Deniz Hümmet), Boldrin (Dk. 84 Mendes), Boyd (Dk. 84 Bolasie), Pohjanpalo (Dk. 66 Cisse)

Goller: Dk. 8 Fernandes, Dk. 49 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 40 ve 87 Van Aanholt, Dk. 70 Babel (Penaltıdan), Dk. 90+8 Gomis (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Baiano (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ponck, Dk. 43 Holmen, Dk. 63 Boldrin (Çaykur Rizespor), Dk. 19 Elabdellaoui, Dk. 24 Emre Kılınç, Dk. 37 Mustafa Muhammed, Dk. 83 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 90+1 Taylan Antalyalı, Dk. 90+4 Pena (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u, 2 kez geri düşmesine rağmen 4-2 yendi.

49. dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına gelen yüksek topu Nelsson ile mücadele eden Pohjanpalo kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Elabdellaoui'den önce meşin yuvarlağı alan Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un sert şutunda, kaleci Tarık soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

62. dakikada ceza sahası içinde sağdan gelen ortaya yükselen Gomis, kafayla topa müdahale ettikten sonra kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, Tarık sağına yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

68. dakikada Galatasaray bu kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'tan kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasında bulunan Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti.

70. dakikada penaltıyı kullanan Babel, Tarık ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

71. dakikada Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Pena direk dibinde güçlükle topu yumrukladı.

72. dakikada Cicaldau'nun sağdan kullandığı kornerde Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktasındaki Marcao'nun önünde kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun vuruşunda, kaleci Tarık topun ağlara gitmesine engel oldu.

87. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası gerisindeki Van Aanholt'a verdi. Bu oyuncu topu ceza sahasındaki Berkan'a aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Seri bir şekilde tek paslarla top Berkan'dan, Feghouli'ye Feghouli'den de koşusunu sürdüren Van Aanholt'a geldi. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncu, plaseyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+8. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis, uzun mesafe topu sürerek kaleci Tarık Çetin'i çalımladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.

Golün santrası yapılmadı ve müsabaka sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sona erdi.

