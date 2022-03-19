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Futbol: Spor Toto Süper Lig

19.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Ekrem Kan, Mehmet Salih Mazlum

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sadık Çiftpınar, Zeffane, Campi, Hadadi, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 35 Nshimirimana), Azubuike, Donsah, Dicko, Tetteh, Mustafa Eskihellaç

Kasımpaşa: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Ben Ouanes, Hadergjonaj, Spajic, Donk, Doğucan Haspolat, Mabil, Hajradinovic, Eysseric, Muleka, Umut Dilan Bozok

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Dicko'nun sert şutunu kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

29. dakikada Kasımpaşa'da savunmanın arkasında topla buluşan Ben Ouanes'in şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

30. dakikada Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın şutunda Malatyaspor savunmasından dönen topa bu kez Muleka vurdu. Topu, Ertaç son anda çeldi.

31. dakikada Yeni Malatyaspor'da Donsah'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Tetteh, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda sert vurdu. Kaleci Ertuğrul, ayağıyla gole engel oldu.

39. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Kasımpaşalı Eysseric, ceza alanına girerken Umut'la duvar pası yaptı. Eysseric'in penaltı noktasının sağından vurduğu top, direğe çarpıp oyun alanına döndü.

44. dakikada Yeni Malatyaspor'da Dicko'nun sağ kanattan penaltı noktasına attığı topu alan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşu auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

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Anahtar Kelimeler:
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