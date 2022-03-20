Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat Altan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 70 Hakan Özmert), Fernando (Dk. 84 Sinan Gümüş), Ndao (Dk. 59 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 70 Kudriashov), Wright (Dk. 59 Fredy), Luiz Adriano

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Hayrullah Bilazer, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Traore (Dk. 68 Doukara), Chiquinho, Serginho, Süleymanov (Dk. 68 Diabate), Muhammed Gümüşkaya, Umut Nayir

Goller: Dk. 5 Veysel Sarı, Dk. 62 Doğukan Sinik, Dk. 81 Fredy, Dk. 90+4 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 67 Muhammed Gümüşkaya (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Doğukan Sinik, Dk. 66 Floranus, Dk 78 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği GZT Giresunspor'u 4-1 yendi.

46. dakikada Wright'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

50. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest vuruşlta topu ceza sahasına gönderdi. Veysel Sarı'nın kafayla şutunda top, üstten dışarıya gitti.

62. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Ghacha'nın pas verdiği Doğukan Sinik'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top, kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluştu: 2-0.

64. dakikada GZT Giresunspor'un sağ köşeden kazandığı korner atışı sonrası ceza sahasına gönderilen ortada, Floranus'un topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Mustafa Kürşad Filiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı noktasını işaret etti. 67. dakikada penaltı atışını kullanan Muhammed Gümüşkaya, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

81. dakikada Antalyaspor karşılaşma bir kez daha farkı ikiye çıkardı. Floranus'un ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen topu, önünde bulan Ghacha vurdu. Kaleciden dönen topa ceza yayı üstünden Fredy vurdu, meşin yuvarlak Fernando'nun sırtına çarpıp kaleci Okan Kocuk'un sağından filelere gitti: 3-1.

90+4. dakikada Antalyaspor farkı üçe çıkardı. Hakan Özmert'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Naldo, kafa şutuyla topu kaleci Okan Kocuk'un solundan ağlarla buluşturdu: 4-1.

Karşılaşmayı, Akdeniz ekibi 4-1 kazandı.



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