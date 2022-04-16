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Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.04.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 0 - Demir Grup Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey, Falette, Adekugbe, Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia, El Kaabi, Sadık Baş, Diouf

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ahmet Oğuz, Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Ulvestad, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare

Gol: Dk. 28 Ziya Erdal (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 40 Sackey (Atakaş Hatayspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada sol kanattan Onur Ergün'ün ortasında ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere çıktı.

27. dakikada Demir Grup Sivasspor, yapılan VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Adekugbe, ceza alanının sağ çaprazında topa eliyle müdahale etti. Pozisyon sonrası VAR odasının uyarısı üzerine hakem Ozan Ergün, Adekugbe'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada Ziya Erdal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

36. dakikada Diouf'un pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi'nin sert şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü; meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

İlk 45 dakikalık bölüm Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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