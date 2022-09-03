Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Arao, Alioski, İrfan Can Kahveci, King, Pedro

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek, Cardoso, Mensah, Gavranovic, Thiam

Gol: Dk. 37 Pedro (Fenerbahçe)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yapılan Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Szalai'nin orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Joao Pedro, ceza sahasında topu kontrol etti. Bu oyuncunun Kolovetsios ile girdiği ikili mücadelede seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Crespo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

17. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan kullandığı taç atışında Campanharo'nun kafasından seken topu altıpasın önünde King kontrol etti. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Hosseini'ye çarparak kornere çıktı.

37. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Arao'nun şık pasında topla buluşan Pedro'nun ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 1-0 önde tamamladı.

