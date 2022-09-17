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Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.09.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Adana Demirspor: 1 (İlk yarı)

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Palabıyık, Bahtiyar Birinci, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Soner Aydoğdu, Ghacha, Fredy, Ndao, Luiz Adriano (Dk. 13 Ufuk Akyol), Wright

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Gökhan İnler, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba (Dk. 43 Semih Güler)

Gol: Dk. 1 Belhanda (Adana Demirspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 7 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 39 Rakitskyi (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 20 Rodrigues (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

1. dakikada konuk ekip öne geçti. Antalyasporlu defans oyuncusunun hatasından yararlanarak araya giren Emre Akbaba topu kale önündeki Belhanda ile buluşturdu. Belhanda'nın bekletmeden yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Rakitskyi'nin uzun pasına hareketlenerek topla buluşan Onyekuru, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

22. dakikada yaptığı baskı ile Adana Demirsporlu savunma oyuncusundan topu kaparak ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sol kanattan hareketlenen Belhanda'nın ceza sahasına yerden ortasında topa bekletmeden vuran Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, VAR kontrolü sonucu hakem Ali Palabıyık tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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