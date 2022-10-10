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Futbol: Spor Toto Süper Lig

10.10.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Biglia, Traore, Berkay Özcan (Dk. 78 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 62 Okaka), Mounir (Dk. 84 Muhammet Arslantaş), Keny (Dk. 46 Serdar Gürler)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 78 Charisis), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 61 Hakan Arslan), Njie (Dk. 67 Gradel), Dia Saba, Yatabare

Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) ve 85 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 69 Ndayishimiye, Dk. 90+3 Traore (Medipol Başakşehir)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

58. dakikada Biglia'nın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

85. dakikada Sivas temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Traore'nin rakip yarı alanda kaptırdığı topla hızlı çıkan Gradel, soldan meşin yuvarlağı rakip ceza sahası yakınına kadar taşıdı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Yatabare, bekletmeden meşin yuvarlağı sağındaki Dia Saba'ya aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan İsrailli futbolcu şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

90+6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Serdar Gürler'in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

İkinci yarısı düşük tempoda ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakayı konuk takım 2-0 kazandı.

Bu sonuçla turuncu-lacivertliler ligdeki ilk yenilgisini yaşarken, kırmızı-beyazlılar da ilk galibiyetini aldı.

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