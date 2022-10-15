Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, İbrahim Bozbey, Bilal Gölen

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 90+1 Salih Dursun), Ozdoev, Nicholas (Dk. 75 Adnan Uğur), Kouassi, Borini (Dk. 90+1 Levent Mercan), Kerim Frei (Dk. 75 Diagne)

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak (Dk. 46 Adekugbe), Onur Ergün, Boudjemaa (Dk. 46 Saint-Louis), Aabid (Dk. 88 Varga), El Kaabi, Lobjanidze (Dk. 63 Atsu), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 63 Ze Luis)

Goller: Dk. 36 Caulker, Dk. 45+3 Borini, Dk. 90+6 Diagne (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 11 Jimmy Durmaz, Dk. 38 Nicholas, Dk. 81 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 21 Burak Öksüz, Dk. 81 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

51. dakikada Kouassi'nin sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın dokunduğu topu kaleci Erce Kardeşler çıkardı.

53. dakikada Borini'nin ceza sahasının hemen dışından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Erce Kardeşler iki hamlede topa sahip oldu.

90+3. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Ozdoev, ceza sahasında Vranjes'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada penaltıyı kullanan Diagne, meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 3-0 yaptı.

VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



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