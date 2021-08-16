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Futbol: Süper Lig

16.08.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1 - Trabzonspor: 4 (İlk yarı)

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Buğra Çağıran, Aabid, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük, Tetteh.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Hugo, Edgar Ie, Peres, Berat Özdemir, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny, Gervinho.

Goller: Dk. 3 Bekasetas, Dk. 10 Nwakaeme, Dk. 29 Gervinho, Dk. 42 Ertaç Özbir (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 32 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Sarı Kart: Dk. 23 Nwakaeme (Trabzonspor)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

3. dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

10. dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2.

19. dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.

26. dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti.

29. dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3.

32. dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-3.

42. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor 4-1'lik üstünlükle soyunma odasına gitti.

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